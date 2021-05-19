Хачанов обыграл Майшака во втором раунде турнира в Лионе

Российский теннисист Карен Хачанов победил поляка Камиля Майшака (7:6, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Лионе (Франция).

Матч продолжался один час и 29 минут. На счету Хачанова семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Ришар Гаске (Франция).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 8) — Камиль Майхшак (Польша, Q) — 7:6 (7:4), 6:3