Хачанов обыграл Майшака во втором раунде турнира в Лионе
20:32
Российский теннисист Карен Хачанов победил поляка Камиля Майшака (7:6, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Лионе (Франция).
Матч продолжался один час и 29 минут. На счету Хачанова семь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
В следующем раунде россиянин сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Ришар Гаске (Франция).
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 8) — Камиль Майхшак (Польша, Q) — 7:6 (7:4), 6:3
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