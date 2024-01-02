Карацев проиграл Каблеру в первом круге турнира ATP в Брисбене
Австралийский теннисист Джейсон Каблер обыграл Аслана Карацева в первом круге турнира в ATP в Брисбене после отказа россиянина — 6:4, 6:7 (4:7), 0:0. Встреча длилась 2 часа 5 минут.
Карацев отказался после второго сета.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Джейсон Каблер (Австралия, WC) — Аслан Карацев (Россия, 8) — 6:4, 6:7 (4:7), 0:0 отказ 2-го игрока
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