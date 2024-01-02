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Сегодня, 14:11

Карацев проиграл Каблеру в первом круге турнира ATP в Брисбене

Виктория Кравченко
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Австралийский теннисист Джейсон Каблер обыграл Аслана Карацева в первом круге турнира в ATP в Брисбене после отказа россиянина — 6:4, 6:7 (4:7), 0:0. Встреча длилась 2 часа 5 минут.

Карацев отказался после второго сета.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джейсон Каблер (Австралия, WC) — Аслан Карацев (Россия, 8) — 6:4, 6:7 (4:7), 0:0 отказ 2-го игрока

Аслан Карацев
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