Кафельников: «Рублев уже не тот, что был 3-4 месяца назад»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после поражения Андрея Рублева от Новака Джоковича во втором туре группового этапа Итогового турнира АТР в Турине (3:6, 2:6).

«Рублев уже не тот, что был 3-4 месяца назад. Конечно, он старался, хотел победить, но, объективно говоря, ему нечем обыгрывать Джоковича. Сегодня Андрей допустил много невынужденных ошибок. Тактика на матч была неправильная, Рублев хотел завершать розыгрыши в 1-2 удара, против Новака так играть нельзя. Следующий матч определит судьбу Андрея на этом итоговом турнире. Честно говоря, меня настораживает физическая форма Рублева, он не готов проводить длительные розыгрыши. Матч с Руудом будет 50 на 50, исход встречи непредсказуем», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Благодаря этой победе серб обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира.

Следующим соперником Рублева станет норвежец Каспер Рууд. После второго тура российский игрок занимает второе место в группе.