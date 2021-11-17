Джокович обыграл Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Серб Новак Джокович обыграл российского теннисиста Андрея Рублева в матче Итогового турнира ATP.

Джокович одержал победу в двух сетах — 6:3, 6:2. Благодаря победе серб обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Он стал вторым, кому удалось это сделать. Вчера, 16 ноября, в полуфинал вышел россиянин Даниил Медведев.

Рублев потерпел первое поражение на Итоговом турнире в Турине (Италия). В заключительном матче групповой стадии россиянин встретится с норвежцем Каспером Руудом. Джоковичу предстоит игра с британцем Кэмероном Норри, который заменил грека Стефаноса Циципаса, снявшегося с турнира из-за травмы локтя.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:3, 6:2