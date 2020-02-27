Изнер, Эдмунд и Пол вышли в 1/4 финала турнира в Акапулько
06:38
Британец Кайл Эдумнд переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира в Акапулько. Также в 1/4 финала вышли кореец Квон Сун Ву, американцы Джон Изнер и Томми Пол.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 845 265 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Квон Сун Ву (Корея) — Душан Лайович (Сербия, 8) — 7:6 (7:2), 6:0
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — 6:4, 6:4
Джон Изнер (США, 5) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)
Томми Пол (США, Q) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 6:4
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