Изнер, Эдмунд и Пол вышли в 1/4 финала турнира в Акапулько

Британец Кайл Эдумнд переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира в Акапулько. Также в 1/4 финала вышли кореец Квон Сун Ву, американцы Джон Изнер и Томми Пол.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Квон Сун Ву (Корея) — Душан Лайович (Сербия, 8) — 7:6 (7:2), 6:0

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — 6:4, 6:4

Джон Изнер (США, 5) — Маркос Гирон (США, Q) — 6:3, 7:6 (7:4)

Томми Пол (США, Q) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 6:4