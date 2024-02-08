Янчук считает, что приглашение Медведева на Кубок Лейвера говорит о высочайшем признании

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что приглашение российского теннисиста Даниила Медведева в команду Европы для участия в Кубке Лейвера говорит о его высочайшем мировом признании.

«Здорово, что его пригласили на этот турнир. Хоть он и носит выставочный характер, но играть там престижно, потому что там выступают практически все лучшие. То, что Медведева пригласили, говорит о высочайшем мировом признании его как теннисиста. Сам Лейвер был великим игроком, поэтому любому будет почетно сыграть у него на глазах», — сказал Янчук ТАСС.

Медведев вошел в состав команды Европы на Кубок Лэйвера. Помимо россиянина в сборную Европы войдут испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Капитаном команды станет экс-первая ракетка мира Бьорн Борг.