Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

8 февраля, 21:50

Янчук считает, что приглашение Медведева на Кубок Лейвера говорит о высочайшем признании

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что приглашение российского теннисиста Даниила Медведева в команду Европы для участия в Кубке Лейвера говорит о его высочайшем мировом признании.

«Здорово, что его пригласили на этот турнир. Хоть он и носит выставочный характер, но играть там престижно, потому что там выступают практически все лучшие. То, что Медведева пригласили, говорит о высочайшем мировом признании его как теннисиста. Сам Лейвер был великим игроком, поэтому любому будет почетно сыграть у него на глазах», — сказал Янчук ТАСС.

Медведев вошел в состав команды Европы на Кубок Лэйвера. Помимо россиянина в сборную Европы войдут испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Капитаном команды станет экс-первая ракетка мира Бьорн Борг.

Источник: https://tass.ru/sport/19935207
Виктор Янчук
0
Читайте также
Тьяго Алькантара получил повреждение в первом же матче за 10 месяцев
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуркач победил Шевченко и вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Медведев: «Редко бывает так, что по-настоящему болеешь за кого-то из своих соперников»
Новости
RSS RSS
Все новости