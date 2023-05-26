Харри обыграл Зверева в полуфинале турнира в Женеве
Чилийский теннисист Николас Харри одержал победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария) — 7:6 (7:3), 6:3.
Игра продолжалась 1 час 48 минут.
Харри сделал 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Зверева 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В финале турнира Харри сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Николас Харри (Чили) — Александр Зверев (Германия, 3, WC) — 7:6 (7:3), 6:3
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