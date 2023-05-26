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Сегодня, 20:29

Харри обыграл Зверева в полуфинале турнира в Женеве

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чилийский теннисист Николас Харри одержал победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария) — 7:6 (7:3), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

Харри сделал 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету Зверева 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале турнира Харри сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Николас Харри (Чили) — Александр Зверев (Германия, 3, WC) — 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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