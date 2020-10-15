Ханфманн и Музетти вышли в четвертьфинал турнира в Сардинии
13:48
Немец Янник Ханфманн и итальянец Лоренцо Муззетти прошли в четвертьфинал турнира ATP в Сардинии (Италия).
Ханфманн обыграл норвежца Каспера Рууда, а Музетти победил соотечественника Андреа Пеллегрино.
Сардиния (Италия)
Турнир ATP Forte Village Sardegna Open
Призовой фонд 271 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Ханфманн (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 6:2, 6:1
Лоренцо Музетти (Италия, WC) — Андреа Пеллегрино (Италия, Q) — 6:2, 6:1