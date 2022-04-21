Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде. Он сыграет с Джоковичем
Хачанов в полуфинал турнира в Белграде сыграет с Джоковичем
Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде. В четвертьфинале он двух сетах победил Тиагу Монтейру из Бразилии — 7:5, 6:4.
За 1 час 41 минуту матча Карен выполнил семь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его соперник дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.
За выход в финал Хачанов поспорит с сербом Новаком Джоковичем.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия, 3) — Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) — 7:5, 6:4
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