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Сегодня, 21:33

Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде. Он сыграет с Джоковичем

Хачанов в полуфинал турнира в Белграде сыграет с Джоковичем
Иван Шитик
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото USA Today Sports

Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Белграде. В четвертьфинале он двух сетах победил Тиагу Монтейру из Бразилии — 7:5, 6:4.

За 1 час 41 минуту матча Карен выполнил семь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его соперник дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

За выход в финал Хачанов поспорит с сербом Новаком Джоковичем.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 3) — Тиагу Монтейру (Бразилия, Q) — 7:5, 6:4

Карен Хачанов
Новак Джокович
3
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