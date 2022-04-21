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Сегодня, 19:52

Джокович вышел в полуфинал турнира в Белграде. Его следующим соперником может стать Хачанов

Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Белграде
Иван Шитик
Корреспондент
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Серб Новак Джокович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича в четвертьфинале турнира в Белграде — 4:6, 6:3, 6:3.

Во втором сете Джокович отыграл брейк, уступая 1:2. Во втором круге против Ласло Дьере он уступал 2:6, 3:4 и тоже отыграл сет и брейк.

В полуфинале Джокович встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Тиагу Монтейру (Бразилия).

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 7) — 4:6, 6:3, 6:3

Новак Джокович
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