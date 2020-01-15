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Хачанов проиграл во втором круге турнира в Окленде

13:21
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Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Окленде (Австралия) проиграл местному спортсмену Джону Миллмэну — 6:4, 3:6, 3:6.

Ранее Хачанов в составе сборной России дошел до полуфинала ATP Cup.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Миллмэн (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:3, 6:3

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:3, 7:6 (7:4

Уго Умбер (Франция) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:1, 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 2) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 7:6 (7:2)

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