Хачанов проиграл во втором круге турнира в Окленде
13:21
Россиянин Карен Хачанов во втором круге турнира в Окленде (Австралия) проиграл местному спортсмену Джону Миллмэну — 6:4, 3:6, 3:6.
Ранее Хачанов в составе сборной России дошел до полуфинала ATP Cup.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир ATP ASB Classic
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джон Миллмэн (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 4:6, 6:3, 6:3
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:3, 7:6 (7:4
Уго Умбер (Франция) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:1, 6:4
Денис Шаповалов (Канада, 2) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 7:6 (7:2)
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