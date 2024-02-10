Хачанов проиграл Димитрову и не сумел выйти в финал турнира в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов уступил болгарину Григору Димитрову в полуфинале турнира в Марселе (Франция) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (5:7).
Игра продолжалась 3 часа.
В финале турнира Димитров сыграет с французом Уго Умбером.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 724 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Григор Димитров (Болгария, 2) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5)
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