Хачанов и Рублев выиграли в первом круге парного турнира в Мадриде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу над Джоном Пирсом и Филипом Полашеком в первом круге парного турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Во втором круге Рублев и Хачанов сыграют с победителями матча Хуберт Хуркач/Джон Изнер (Польша/США) — Ариэль Беар/Гонсало Эскобар (Уругвай/Эквадор)

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джон Пирс/Филип Полашек (Австралия/Словакия, 6) — 7:5, 6:4