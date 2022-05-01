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Сегодня, 21:16

Хачанов и Рублев выиграли в первом круге парного турнира в Мадриде

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу над Джоном Пирсом и Филипом Полашеком в первом круге парного турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Во втором круге Рублев и Хачанов сыграют с победителями матча Хуберт Хуркач/Джон Изнер (Польша/США) — Ариэль Беар/Гонсало Эскобар (Уругвай/Эквадор)

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джон Пирс/Филип Полашек (Австралия/Словакия, 6) — 7:5, 6:4

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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