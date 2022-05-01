Хачанов и Рублев выиграли в первом круге парного турнира в Мадриде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали победу над Джоном Пирсом и Филипом Полашеком в первом круге парного турнира в Мадриде.
Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4.
Во втором круге Рублев и Хачанов сыграют с победителями матча Хуберт Хуркач/Джон Изнер (Польша/США) — Ариэль Беар/Гонсало Эскобар (Уругвай/Эквадор)
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Джон Пирс/Филип Полашек (Австралия/Словакия, 6) — 7:5, 6:4
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