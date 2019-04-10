Григор Димитров: "Единственное, в чем я не могу себе отказать - это итальянское мороженое"

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о методах правильного восстановления после матчей.

− Многие даже не представляют, как сильно теннисисты работают на тренировках, − цитирует AS Димитрова. − Работа над физической формой и восстановлением − это сложнейший процесс.

К примеру, я после игры должен полностью расслабиться и отдохнуть не менее двух часов. Правильная диета, криотерапия, ледяная ванна − и это далеко не весь список пунктов моего восстановления.

Из еды я стараюсь чаще выбирать рыбу, мясо, макароны, фрукты и некоторые овощи. Очень важно соблюдать и режим питья воды. Иначе тело может подвести тебя в любой момент. Единственное, в чем я не могу себе отказать из вредной еды, − так это мое любимое итальянское мороженое.

Понятное дело, что под каждого соперника приходится подстраиваться. Ведь матчи не всегда проходят в одно и то же время. Однако никогда не стоит отклоняться от графика выполнения всех своих процедур. Только тогда теннисист сможет полностью контролировать себя и свою игру.