Гоффен победил Чилича на старте турнира в Базеле

Бельгиец Давид Гоффен в первом круге турнира в Базеле (Швейцария) победил хорвата Марина Чилича — 6:4,6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.

Во втором круге Гоффен сыграет с американцем Райаном Опелкой.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия, 6) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4