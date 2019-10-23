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Гоффен победил Чилича на старте турнира в Базеле

17:28
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Бельгиец Давид Гоффен в первом круге турнира в Базеле (Швейцария) победил хорвата Марина Чилича — 6:4,6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.

Во втором круге Гоффен сыграет с американцем Райаном Опелкой.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 082 655 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия, 6) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/basel/2019/

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