Сборная России по теннису проводит второй матч в командном турнире ATP Cup-2022. Соперник — Австралия.

Кубок ATP. Группа В. 4 января 2022 года

Россия — Австралия

2.00 (время московское). Роман Сафиуллин — Джеймс Дакворт

не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Алекс де Минаур

не ранее 8.30 (мск). Пары — заявка будет определена позже (игра может быть отменена в случае победы одной из команд по итогам одиночных матчей)

Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале и сайте «Матч Игра».