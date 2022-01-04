Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Россия — Австралия: расписание и прямая трансляция матча ATP Cup

01:00
Россиянин Даниил Медведев. Фото Reuters
Россиянин Даниил Медведев. Фото Reuters

Сборная России по теннису проводит второй матч в командном турнире ATP Cup-2022. Соперник — Австралия.

Кубок ATP. Группа В. 4 января 2022 года

Россия — Австралия

2.00 (время московское). Роман Сафиуллин — Джеймс Дакворт

не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Алекс де Минаур

не ранее 8.30 (мск). Пары — заявка будет определена позже (игра может быть отменена в случае победы одной из команд по итогам одиночных матчей)

Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале и сайте «Матч Игра».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Самый отчаянный нокаутер начала XX века. Работал вышибалой уже в 15 лет, был убит трусливым выстрелом в спину
Соседи рассказали о жизни ударившей мать ножом экс-участницы «Пацанок»
0
Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры