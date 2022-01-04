Россия — Австралия: расписание и прямая трансляция матча ATP Cup
01:00
Сборная России по теннису проводит второй матч в командном турнире ATP Cup-2022. Соперник — Австралия.
Кубок ATP. Группа В. 4 января 2022 года
Россия — Австралия
2.00 (время московское). Роман Сафиуллин — Джеймс Дакворт
не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Алекс де Минаур
не ранее 8.30 (мск). Пары — заявка будет определена позже (игра может быть отменена в случае победы одной из команд по итогам одиночных матчей)
Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале и сайте «Матч Игра».
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры
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