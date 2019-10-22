Федерер признался, что был разочарован победой Маррея на турнире в Антверпене

Третья ракетка мира Роджер Федерер поздравил британца Энди Маррея с победой в первом турнире после операции и при этом отметил, что был разочарован результатом финального матча в Антверпене.

Маррей обыграл соотечественника Федерера, швейцарца Стэна Вавринку (3:6, 6:4, 6:4).

— То, что сделал Энди — великолепно, — приводит слова Федерера Tennis365. -Конечно, я был немного разочарован результатом, ведь в финале обыграл Вавринку, но в целом это можно назвать невероятным возвращением.

Маррей не так уж и далек от своего старого уровня. Приятно снова видеть Энди здоровым. Помню, как на Открытом чемпионате Австралии все были в замешательстве. В том числе и сам Маррей. Теперь же я очень счастлив за него.