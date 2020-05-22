Федерер не может представить игру при пустых трибунах

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер надеется, что теннисные матчи будут проводиться со зрителями. Из-за пандемии коронавируса теннисные турниры не проводятся с марта. Часть из них была отменена, часть — перенесена.

— Не могу представить, как играть при пустых трибунах, — цитирует Globo Esporte Федерера. — Я просто не могу это представить. Надеюсь, это не случится. Странно будет играть без зрителей. Да, этот вариант не исключен, но хорошо бы вернуться в привычную атмосферу.

Нужно дождаться, когда мы сможем вернуться на нормальных условиях. Хотя бы при заполнении на 50 процентов. Мне трудно представить крупные турниры при пустых трибунах.