Федерер может стать частью команды «Би-би-си»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший свою спортивную карьеру, может присоединиться к команде комментаторов «Би-би-си» на Уимболдоне в следующем году. Об этом сообщает Tennis365 со ссылкой на слова бывшей 3-й ракетки мира и британской журналистки Сью Баркер.

Ранее Федерер рассказал, что после завершения карьеры хотел бы попробовать себя в роли комментатора.

41-летний спортсмен ушел из спорта в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе 1-й ракетки мира Федерер провел 310 недель.