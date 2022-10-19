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Сегодня, 17:15

Карацев проиграл Норри во втором круге турнира в Стокгольме

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл англичанину Кэмерону Норри во втором круге турнира ATP 250 в Стокгольме.

Матч продолжался 3 часа 4 минуты и завершился со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 4:6.

45-я ракетка мира Карацев 7 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из девяти. На счету 14-й ракетки мира Норри — 6 эйсов, 3 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Норри сыграет с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Кристиан Гарин (Чили).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Аслан Карацев (Россия) — 6:7 (8:10), 6:3, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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