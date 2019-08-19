Евгений Кафельников: «Заслуженно сейчас Даня Медведев лучший в России и в топ-5 мирового рейтинга АТР»

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Цинциннати (США). В обновленном рейтинге ATP россиянин дебютирует в топ-5.

— Заслуженно сейчас Даня Медведев лучший в России и в топ-5 мирового рейтинга АТР, — написал Кафельников в своем Twitter.

Заслуженно сейчас Даня Медведев лучший в России и в топ-5 мирового рейтинга АТР?? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 18, 2019

Для Медведева это был третий финал кряду, в двух прошлых он проиграл.