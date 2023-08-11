Маррей — о травме мышц живота: «В прошлом году у меня была похожая проблема в Штутгарте»

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о травме, из-за которой снялся с матча третьего круга «Мастерса» в Торонто против Янника Синнера. Он повредил мышцы живота.

«В прошлом году у меня была очень похожая проблема в Штутгарте — из-за нее я пропустил турнир в Queen's Club, но смог сыграть на Уимблдоне. Мне потребовалось 10-12 дней, чтобы снова почувствовать себя хорошо. Все не так уж плохо, но есть очевидная опасность, что, если я бы продолжил играть, травма могла бы усугубиться», — приводит слова Маррея сайт ATP.

Следующим соперником Синнера на турнире в Торонто станет представитель Франции Гаэль Монфис.