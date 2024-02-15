Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

15 февраля, 16:47

Экс-россиянин Шевченко обыграл Руне и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Александр Шевченко, представляющий Казахстан, в трех сетах обыграл 7-ю ракетку мира Хольгера Руне из Дании во втором круге турнира в Роттердаме — 6:4, 1:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Экс-россиянин Шевченко 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из трех. На счету Руне 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде 23-летний Шевченко сыграет против болгарского теннисиста Григора Димитрова.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 6:4, 1:6, 6:3

Теннис
Александр Шевченко
Хольгер Руне
6
10
Читайте также
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев снялся с турнира ATP в Дохе

Шевченко назвал победу над Руне в Роттердаме лучшей в карьере
Новости
RSS RSS
Все новости