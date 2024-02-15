Экс-россиянин Шевченко обыграл Руне и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Александр Шевченко, представляющий Казахстан, в трех сетах обыграл 7-ю ракетку мира Хольгера Руне из Дании во втором круге турнира в Роттердаме — 6:4, 1:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 37 минут. Экс-россиянин Шевченко 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из трех. На счету Руне 9 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде 23-летний Шевченко сыграет против болгарского теннисиста Григора Димитрова.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 6:4, 1:6, 6:3