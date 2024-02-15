Шевченко назвал победу над Руне в Роттердаме лучшей в карьере

Экс-россиянин Александр Шевченко, который на данный момент представляет Казахстан, прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне во втором круге турнира в Роттердаме.

«Это лучшая победа в моей карьере. У меня была уже победа над Тейлором Фритцем, которая до сегодняшнего дня была лучшей. Но эта еще круче. Она слаще на вкус, так как я взял реванш за матч в Брисбене. Думаю, я был более агрессивен против Руне в первом сете, затем он очень прибавил, начал чаще подходить к сетке, чем ему удавалось вводить меня в заблуждение. Думаю, в третьем сете все было более-менее равным. Мне в каком-то смысле повезло на брейк-пойнте. Мне кажется, что в третьем сете он был немного лучше меня, но удача была на моей стороне», — приводит пресс-служба АТР слова спортсмена.

Руне является 7-й ракеткой мира, Шевченко занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге АТР.

В четвертьфинале турнира 23-летний Шевченко сыграет против болгарского теннисиста Григора Димитрова.