Джокович обыграл Сандгрена в третьем раунде турнира в Нью-Йорке
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В матче третьего раунда турнира АТР в Нью-Йорке сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Тенниса Сандгрена — 6:2, 6:4.
Матч продолжался один час и 28 минут. В 1/4 финала соперником Джоковича станет немец Ян-Леннард Штруфф.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Теннис Сандгрен (США, WC) — 6:2, 6:4