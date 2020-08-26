Джокович обыграл Сандгрена в третьем раунде турнира в Нью-Йорке

В матче третьего раунда турнира АТР в Нью-Йорке сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Тенниса Сандгрена — 6:2, 6:4.

Матч продолжался один час и 28 минут. В 1/4 финала соперником Джоковича станет немец Ян-Леннард Штруфф.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Теннис Сандгрен (США, WC) — 6:2, 6:4