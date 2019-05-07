Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Тэйлора Фритца (6:4, 6:2) во втором раунде турнира АТР в Мадриде (Испания). Матч продолжался один час и пять минут.

Следующим соперником серба станет либо аргентинец Диего Шварцман, либо лучший в матче Жереми Шарди (Франция) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) - Тэйлор Фритц (США, Q) - 6:4, 6:2

Первый круг

Диего Шварцман (Аргентина) - Марко Чеккинато (Италия, 16) - 6:0, 4:6, 6:1