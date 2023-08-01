Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:46

Димитров вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Болгарин Григор Димитров обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге хардового турнира ATP в Вашингтоне (США) — 7:6 (8:6), 6:2. Матч длился 1 час 31 минуту.

В третьем круге 20-я ракетка мира встретится с победителем матча Есихито Нисиока (Япония) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 5) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (8:6), 6:2

Теннис
Григор Димитров
0
Читайте также
Индиец переписал достижение Карлсена. Наследника Ананда считают главным талантом поколения
Президент ОКР и глава фракции Госдумы устроили перепалку из-за участия наших в Олимпиаде
В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника на «Москва-Сити»
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзюньчэн в третьем круге турнира в Вашингтоне может сыграть с Карацевым
Новости
RSS RSS
Все новости