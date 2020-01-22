Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Димитров в четырехчасовом матче выбыл во втором раунде Australian Open

11:36
Теги:

Болгарский теннисист Григор Димитров во втором раунде Australian Open уступил американцу Томми Полу со счетом 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 6:7.

Матч длился 4 часа 19 минут. 18-я ракетка мира сделал 21 эйс, совершил 9 двойных ошибок и выиграл 6 брейк-пойнтов из 15. Американец сделал 11 подач на вылет, 5 раз ошибся на подаче и взял 5 брейков из 16.

В третьем раунде Пол встретится с венгром Мартоном Фучовичем, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера (6:4, 6:4, 6:3).

В другом матче серб Душан Лайович обыграл австралийца Марка Полманса (6:2, 6:4, 6:3).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг

Томми Пол (США) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 6:4, 7:6(8:6), 3:6, 6:7(3:7), 7:6(10:3)

Душан Лайович (Сербия, 24) — Марк Полманс (Австралия, WC) — 6:2, 6:4, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир