Де Минаур обыграл Рууда и стал победителем турнира в Акапулько

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в финале турнира в Акапулько обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 25-летнего австралийца 3 эйса, 3 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта. У 25-летнего норвежца подача навылет и реализованный брейк-пойнт.

Де Минаур завоевал первый титул в 2024 году. Всего на его счету 6 побед на турнирах ATP.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 206 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 6:4, 6:4