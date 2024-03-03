Де Минаур обыграл Рууда и стал победителем турнира в Акапулько
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в финале турнира в Акапулько обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 25-летнего австралийца 3 эйса, 3 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта. У 25-летнего норвежца подача навылет и реализованный брейк-пойнт.
Де Минаур завоевал первый титул в 2024 году. Всего на его счету 6 побед на турнирах ATP.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 206 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 6:4, 6:4
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