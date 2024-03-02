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2 марта, 19:37

Бублик проиграл Умберу в финале турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Уго Умбер.
Фото Reuters

Француз Уго Умбер победил представителя Казахстана Александра Бублика в финале турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 27 минут. Умбер сделал за игру 9 эйсов и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. У Бублика — 8 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

25-летний француз выиграл 6-й турнир ATP в карьере.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Уго Умбер (Франция, 5) — Александр Бублик (Казахстан, 7) — 6:4, 6:3

Теннис
Александр Бублик
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