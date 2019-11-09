Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Даниил Медведев: «Все еще уверен в своей игре»

11:29
Теги:

Даниил Медведев прокомментировал свой дебют на итоговом турнире ATP.

— Я все еще уверен в своей игре, — приводит официальный сайт ATP слова Медведева. — В Париже я выступил не так, как рассчитывал, но в теннисе такое случается. Если мне удастся в отличной форме подойти к понедельнику, у меня будут шансы на победу. Главное показывать хорошую игру, что я и собираюсь сделать. У меня есть шансы выиграть.

Медведев в первом матче турнира сыграет против грека Стефаноса Циципаса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир