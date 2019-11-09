Даниил Медведев: «Все еще уверен в своей игре»

Даниил Медведев прокомментировал свой дебют на итоговом турнире ATP.

— Я все еще уверен в своей игре, — приводит официальный сайт ATP слова Медведева. — В Париже я выступил не так, как рассчитывал, но в теннисе такое случается. Если мне удастся в отличной форме подойти к понедельнику, у меня будут шансы на победу. Главное показывать хорошую игру, что я и собираюсь сделать. У меня есть шансы выиграть.

Медведев в первом матче турнира сыграет против грека Стефаноса Циципаса.