Российский теннисист Даниил Медведев в интервью французскому изданию L'Equipe оценил свои результаты в этом сезоне.

— Вы сыграли в шести финалах подряд, три из которых выиграли. Вас впечатляют эти цифры?

— Не так много игроков в мире, который сделали то, что мне удалось за последние три месяца. Это просто невероятно. Горжусь собой. Это итог кропотливой и очень тяжелой работы на протяжении двух с половиной лет. И ранее много тренировался, работал над своими физическими кондициями, но не был готов на 100%. Хотя и раньше моя жизнь была полностью посвящена теннису. Поэтому не испытываю эйфории сейчас. Если бы этот успех пришел резко и из ниоткуда, то мог бы спрашивать себя, как все это получилось. Но...

— Вы хотите сказать, что это нормально, выигрывать столько?

— Может быть, чуть переусердствовал, но вообще, да. Нормально.

— Лишь четыре игрока побеждали больше раз подряд. Джокович и Федерер (по 17), Надаль (9), и Маррей (7). Эти цифры не кружат голову?

— Останусь, по крайней мере, на некоторое время в рекордах тенниса. То, что я делаю — красиво. Надо быть уверенным в этом.

Полностью интервью Медведева — в ближайшее время в «СЭ»