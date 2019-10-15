Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером на «ВТБ Кубке Кремля», не сможет принять участия в турнире. По его словам, он не успел восстановиться после победного турнира в Шанхае.

— Никто не знал, что я так выступлю в Шанхае. Это был шестой финал подряд. Морально и физически я изможден. Как профессиональный спортсмен я не хочу выходить на корт не готовым. В какой-то степени обидно. Я очень хотел сыграть в Москве, тем более, я тут каждый год показывал результаты все лучше и лучше. Но это спорт, я должен делать что, что лучше для моего тела, — сказал Медведев на состоявшейся во вторник в Москве пресс-конференции. (Мария Никулашкина)

Помимо турнира в Шанхае, Медведев в этом году побеждал в Софии, Цинциннати и Санкт-Петербурге, а на US Open дошел до финала, где в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.