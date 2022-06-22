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Сегодня, 20:28

Даниил Медведев победил Аслана Карацева и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке. В 1/8 финала он переиграл соотечественника Аслана Карацева в трех сетах.

За 2 часа 19 минут встречи первый номер мирового рейтинга пять раз ошибся при подаче, сделав девять эйсов и три брейка. Его соперник допустил пять двойных ошибок, выполнил одну подачу навылет и реализовал один брейк-пойнт.

Следующим соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут. Он вышел в четвретьфинал без борьбы, так как его потенциальный соперник — Ник Кирьос — снялся с соревнований из-за травмы.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 886 500 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Аслан Карацев (Россия) — 4:6, 6:3, 6:2

Аслан Карацев
Даниил Медведев
1
4
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