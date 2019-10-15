Даниил Медведев: «Если проигрываешь несколько первых кругов подряд, то всякие мысли лезут в голову»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что несколько лет назад у него был тяжелый психологический период. По его словам, это было похоже на депрессию.

— Как у любого теннисиста — если ты проигрываешь несколько первых кругов подряд, то если не депрессия, то всякие мысли лезут в голову, — цитирует ТАСС Медведева. — Что-то такое у меня было года три-четыре назад. Помню момент как раз перед Кубком Кремля — я проиграл, если не ошибаюсь, семь первых кругов подряд. Было тяжело, я не понимал, почему так происходит. Но сумел найти выход. Я решил полностью сосредоточиться на теннисе. Не на 90-95 процентов, а на все 100. И этого, видимо, как раз не хватало для побед.