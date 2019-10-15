Даниил Медведев: «Если продолжу в том же духе, то у меня есть шанс закончить следующий сезон первой ракеткой мира»

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что думает о шансе стать первой ракеткой мира. Также он рассчитывает выступить в следующем году на Олимпийских играх в Токио.

— Моя главная цель — выигрывать каждый матч, — цитирует ТАСС Медведева. — Только так можно стать первой ракеткой мира. В этом году этот подход мне помог выиграть реально много матчей. Если в следующем году я продолжу в том же духе, то у меня есть шанс закончить сезон первой ракеткой мира.

Золото Олимпиады? Конечно, есть такая мечта. К тому же я практически на Олимпиаду отобрался. Отбор у нас по рейтингу — он у меня никуда не исчезнет. Олимпиада — это то, о чем люди мечтают с детства. Я даже, если честно, не представляю, что это будут за эмоции. Может, как на обычном турнире, а может, что-то космическое. Не знаю, но я мечтаю там побывать.