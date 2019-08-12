Даниил Медведев: "Если бы в понедельник мне сказали, что сыграю против Рафы в финале, я бы очень обрадовался"

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от Рафаэля Надаля в финале турнира в Монреале (Канада). Даниил смог взять лишь три гейма (3:6, 0:6).

– Я всегда говорю: если ты не выигрывал турнир, ты в любом случае недоволен собой, – приводит слова Медведева пресс-служба ATP. – Но с другой стороны, в этом вся суть тенниса. Если бы в понедельник, когда я прилетел сюда из Вашингтона, уставший, мне бы кто-то сказал, что я буду играть здесь в воскресенье против Рафы в финале "Мастерса" в Монреале, я бы сказал, что это очень круто, и очень бы обрадовался. Поэтому, в любом случае, нужно быть довольным этой неделей и сохранить все, что я здесь сделал, на будущее,

– Что вы думаете о предстоящем турнире в Цинциннати и US Open?

– Я очень доволен своей игрой в последние две недели. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе в Цинциннати и, конечно, на US Open. В данный момент все мысли о "Мастерсе" в Цинциннати. Уже сегодня вечером полетим туда, чтобы завтра потренироваться и во вторник быть во всеоружии. Надеюсь, у меня получится там провести хороший турнир.