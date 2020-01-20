Циципас вышел во второй раунд Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас в первом раунде Australian Open обыграл итальянца Сальваторе Карузо со счетом 6:0, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Грек сделал 8 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и взял 6 брейк-пойнтов из 13. Итальянец дважды подал на вылет, сделал одну двойную ошибку и не имел ни одного брейк-пойнта.

Во втором раунде Циципас встретится с победителем пары Филипп Кольшрайбер — Маркос Хирон.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:0, 6:2, 6:3