Циципас обыграл Зверева и позволил Греции сравнять счет в матче с Германией
14:08
В рамках группового турнира ATP Cup Александр Зверев из Германии проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 1:6, 4:6. Ранее Ян-Леннард Штруфф обыграл Михаила Перволаракиса, поэтому счет в матче Германии и Греции перед парной встречей равный. Счет 1-1 и в противостоянии Бельгии и Великобритании.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа F (Брисбен)
Германия — Греция
Александр Зверев — Стефанос Циципас — 1:6, 4:6
Ян-Леннард Штруфф — Михаил Перволаракис — 6:4, 6:1
Группа C (Сидней)
Бельгия — Великобритания
Давид Гоффен — Дэниэл Эванс — 4:6, 4:6
Стив Дарси — Кэмерон Норри — 6:2, 6:4
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