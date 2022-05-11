Джокович сыграет с Вавринкой в третьем круге турнира в Риме
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира в Риме (Италия).
Во втором круге швейцарец победил серба Ласло Джере в трех сетах — 7:6 (10:8), 3:6, 6:4.
В третьем круге Вавринка сыграет против еще одного представителя Сербии, первой ракетки мира Новака Джоковича.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стэн Вавринка (Швейцария) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 7:6 (10:8), 3:6, 6:4
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