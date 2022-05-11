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Сегодня, 21:50

Джокович сыграет с Вавринкой в третьем круге турнира в Риме

Иван Торопцев
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в третий круг турнира в Риме (Италия).

Во втором круге швейцарец победил серба Ласло Джере в трех сетах — 7:6 (10:8), 3:6, 6:4.

В третьем круге Вавринка сыграет против еще одного представителя Сербии, первой ракетки мира Новака Джоковича.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария) — Ласло Джере (Сербия, Q) — 7:6 (10:8), 3:6, 6:4

Теннис
Новак Джокович
Стэн Вавринка
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