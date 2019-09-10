Что за девушка стала женой Даниила Медведева? Она тоже занималась теннисом
10 сентября 2019, 23:23
Бывший тренер Даниила Медведева Иван Приданкин рассказал о супруге первой ракетки России. Жена Медведева Дарья также занималась теннисом.
— Его супруга тоже занималась в вашей школе?
— Нет, насколько я знаю, она тренировалась на ЦСКА, и я очень плохо помню ее на турнирах. Когда впервые увидел ее с Даней, понял, что где-то мы встречались. Но я ее не знаю.
— То, что жена — бывшая теннисистка, помогает Даниилу?
— Возможно. То, что она понимает его психологическое состояние до и после матчей — большой плюс. Те люди, которые не знакомы с теннисом, возможно, могут быть навязчивыми, а понимающие специфику — более деликатны. (Мария Никулашкина)
Полностью интервью Приданкина — скоро в «СЭ»