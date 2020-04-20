Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP
Допинг

Чилиец Харри дисквалифицирован за допинг

21:30
Николас Харри. Фото Tennis World USA.
Николас Харри. Фото Tennis World USA.

Чилийский теннисист Николас Харри дисквалифицирован на 11 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт ITF.

Сообщается, что теннисист дисквалифицирован на 11 месяцев. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 16 декабря 2019 года.

19 ноября 2019 года во время финального турнира Кубка Дэвиса Харри сдал допинг-тест, в котором были обнаружены запрещенные вещества — метаболиты лигандрола и станозолола. Он лишится призовых за участие в турнире.

Заслушав пояснения Харри, в ITF решили, что у спортсмена не было намерения принимать допинг. В связи этим он не получил дисквалификацию на четыре года, полагающуюся в таких случаях.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир