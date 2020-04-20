Чилиец Харри дисквалифицирован за допинг

Чилийский теннисист Николас Харри дисквалифицирован на 11 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт ITF.

Сообщается, что теннисист дисквалифицирован на 11 месяцев. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 16 декабря 2019 года.

19 ноября 2019 года во время финального турнира Кубка Дэвиса Харри сдал допинг-тест, в котором были обнаружены запрещенные вещества — метаболиты лигандрола и станозолола. Он лишится призовых за участие в турнире.

Заслушав пояснения Харри, в ITF решили, что у спортсмена не было намерения принимать допинг. В связи этим он не получил дисквалификацию на четыре года, полагающуюся в таких случаях.