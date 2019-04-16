Чилич уступил Пелье во втором круге турнира в Монте-Карло

Хорватский теннисист и седьмой сеянный соревнований Марин Чилич проиграл аргентинцу Гвидо Пелье во втором круге турнира в Монте-Карло – 3:6, 7:5, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 18 минут.

Во третьем круге Пелья встретится с победителем пары Марко Чеккинато (Италия) – Стэн Вавринка (Швейцария).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Гвидо Пелья (Аргентина) – Марин Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 5:7, 6:1