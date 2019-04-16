Чилич уступил Пелье во втором круге турнира в Монте-Карло

Хорватский теннисист и седьмой сеянный соревнований Марин Чилич проиграл аргентинцу Гвидо Пелье во втором круге турнира в Монте-Карло – 3:6, 7:5, 1:6.
Матч продолжался 2 часа 18 минут.
Во третьем круге Пелья встретится с победителем пары Марко Чеккинато (Италия) – Стэн Вавринка (Швейцария).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Гвидо Пелья (Аргентина) – Марин Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 5:7, 6:1
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