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Чилич победил Баутисту Агута и может встретиться с Рублевым в полуфинале турнира ATP в Санкт-Петербурге

19:02
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Хорватский теннисист Марин Чилич прошел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге.

В четвертьфинале он победил Роберто Баутисту Агута со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

В следующем раунде Чилич сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 1) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) — 6:4, 3:6, 6:3

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Екатерина Савостина все материалы автора
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