Чилич победил Баутисту Агута и может встретиться с Рублевым в полуфинале турнира ATP в Санкт-Петербурге
19:02
Хорватский теннисист Марин Чилич прошел в полуфинал турнира ATP в Санкт-Петербурге.
В четвертьфинале он победил Роберто Баутисту Агута со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.
В следующем раунде Чилич сыграет с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 1) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Марин Чилич (Хорватия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) — 6:4, 3:6, 6:3
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