Циципас объяснил, почему проиграл Тиафу в Вене

Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о причинах проигрыша Фрэнсису Тиафу (6:3, 3:6, 4:6) в Вене.

«Не могу сказать, что у меня накопилась усталость — все нормально, я могу играть. Но в этом матче произошло что-то странное. На Олимпиаде было так же — я будто отключился, перестал себя понимать. Слишком рисковал и думал, что это мне что-нибудь принесет.

Я допустил слишком много двойных ошибок — поразительно много для игрока моего уровня. Подача меня подвела, я перестал контролировать мяч. Это было странно. Не знаю, что произошло. Мне нужно поработать над подачей, разобраться, в чем проблема, техническая ли это ошибка. Нужно проанализировать ситуацию.

Сейчас я настроен на то, чтобы добавить побед. Желание еще есть. К сожалению, в последних матчах мне не удавалось показывать то, чего я хотел, но я продолжу работать", — сказал теннисист Tennisnews.gr.

23-летний греческий спортсмен поборется за награды в следующих двух турнирах этого сезона — Rolex Masters в Париже (1.11-7.11) и ATP Finals в Турине (14.11-21.11).