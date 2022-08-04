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Сегодня, 14:42

Чесноков считает, что Медведеву пошел на пользу пропуск Уимблдона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что отстранение от участия в Уимблдоне позволило Даниилу Медведеву хорошо подготовиться к американской серии турниров.

«Я думаю, он однозначный фаворит в следующем матче. Знаете, очень хорошо, что был такой перерыв из-за Уимблдона, у него было время подготовиться к американской серии. Да, было две недели Уимблдона, потом он не играл еще две недели, но до этого он вышел в финал на двух турнирах, а на третий турнир уже не было стимула. Уверен, Медведев со своим тренером пахал этот месяц, и, я думаю, он готов играть и должен хорошо выступить на американской серии турниров», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Ранее Медведев одержал победу над австралийцем Ринки Хидзикату во втором круге турнира в Лос-Кабосе — 6:4, 6:3.

Следующим соперником россиянина будет Рикардас Беранкис из Литвы.

Источник: https://tass.ru/sport/15393433
Теннис
Wimbledon
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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