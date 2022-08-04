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Сегодня, 21:28

Хачанов проиграл 96-й ракетке мира в третьем круге турнира в Вашингтоне

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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

В 1/8 финала он проиграл японцу Йосихито Нисиоке со счетом 6:7 (2:7), 6:7 (1:7). Игра продолжалась 2 часа 20 минут.

В следующем раунде Нисиока сыграет с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Йосихито Нисиока (Япония) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:1)

Теннис
Карен Хачанов
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