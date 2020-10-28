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Бывшая девушка Зверева рассказала, что ждет от него ребенка

17:00
Александр Зверев и Бренда Патеа. Фото Instagram
Александр Зверев и Бренда Патеа. Фото Instagram
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Бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева, модель Бренда Патеа, рассказала, что ждет от него ребенка.

«Я уже на двадцатой неделе беременности. Да, это ребенок Саши Зверева. Мы не планировали ребенка, но я сделаю все, чтобы он вырос здоровым и счастливым. Могу растить ребенка в одиночку, мне повезло. Это хорошая возможность», — цитирует Патеа Bild.

Александр и Бренда расстались летом 2020 года. По словам Патеа, расставание не связано с ее беременностью.

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