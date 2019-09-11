Бразильский теннисист Матос пожизненно дисквалифицирован. А все из-за участия в договорных матчах

Бразильский теннисит Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах, сообщает Tennis Integrity Unit (официальный сайт ведомства по борьбе с негативными явлениями в теннисе).

В ходе расследования выяснилось , что в прошлом году Матос повлиял на результаты 10 матчей на турнирах ITF в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и на Шри-Ланке. Матоса обязали заплатить штраф в размере 125 тысяч долларов и возместить убытки в размере 12 тысяч долларов, связанных с договорными матчами в Эквадоре.

До дисквалификации Матос располагался был 373-м в мировом рейтинге в парном разряде и на 1135-м — в одиночном.