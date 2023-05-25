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Сегодня, 15:17

Черундоло обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе

Виктория Кравченко
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Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл британца Джека Дрейпера (4:6, 6:4, 6:3) в одиночном разряде и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе.

В следующем раунде аргентинец встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2).

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 4:6, 6:4, 6:3

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