Черундоло обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе
Аргентинский теннисист Франсиско Черундоло обыграл британца Джека Дрейпера (4:6, 6:4, 6:3) в одиночном разряде и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе.
В следующем раунде аргентинец встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2).
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 4:6, 6:4, 6:3
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